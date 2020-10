Ủy ban Tư pháp đang báo cáo cấp có thẩm quyền về vụ Hồ Duy Hải

Theo kết quả tập hợp giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 9 do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thực hiện, có 14 ý kiến cử tri quan tâm đến vụ án Hồ Duy Hải, gồm cử tri ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng , An Giang, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Bình Phước, Bình Dương và Long An.