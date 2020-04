Vận chuyển vũ khí tự chế qua đường bưu phẩm

Ngày 28.4, Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an TP.Đà Lạt, cho biết vừa phát hiện những vụ mua bán, vận chuyển vũ khí là súng tự chế bằng đường bưu phẩm trên địa bàn. Số súng tự chế "khủng" công an đã phát hiện Ảnh: Gia Bình

Theo đó, qua thời gian theo dõi, điều tra, Đội QLHC về TTXH Công an TP.Đà Lạt đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Bưu điện tỉnh, kiểm tra phát hiện nhiều gói bưu phẩm chuyển phát nhanh gửi qua đường bưu điện là vũ khí tự tự chế. Cụ thể, công an phát hiện, thu giữ 5 súng hơi bắn đạn chì và 5 kg đạn chì được mua bán qua mạng. Cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 5 vụ, 5 đối tượng với số tiền 26,5 triệu đồng.

Cũng theo Đội QLHC về TTXH Công an TP.Đà Lạt, số bưu phẩm súng tự chế nói trên được gửi vào TP.Đà Lạt từ các tỉnh phía Bắc. Người mua vũ khí tự chế này hầu hết là những lao động nông nghiệp thường trú, tạm trú tại TP.Đà Lạt và họ khai là thấy bán trên mạng nên đặt mua về để bắn chim.

Hiện Đội QLHC về TTXH Công an TP.Đà Lạt đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý người bán số vũ khí tự chế này.