Vận dụng, phát triển khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của Hồ Chủ tịch

Sáng 31.8, nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 , Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng ( Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc” theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu đề dẫn, PGS-TS Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho biết hội thảo là dịp một lần nữa tìm hiểu, làm rõ hơn cuộc đời cách mạng phong phú, cao đẹp và tri ân những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công cuộc giải phóng, chấn hưng và phát triển dân tộc Việt Nam, từ đó tiếp nối và phát huy những giá trị to lớn đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam hiện nay.

Ông Lợi khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất; đã hiến dâng trọn đời mình để tranh đấu giành lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam.

Ông Lợi cũng cho rằng, với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nền độc lập dân tộc phải gắn với tự do, hạnh phúc cho mọi người dân.

Theo Người, độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để đi tới thực hiện quyền tự do, hạnh phúc của nhân dân và tự do, hạnh phúc của nhân dân chính là tiêu chí căn cốt, thước đo giá trị của độc lập dân tộc. Khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập, tự do, hạnh phúc đã trở thành nguồn động lực, sức mạnh vô cùng to lớn thúc đẩy nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Ông Lợi nhấn mạnh, hiện nay, toàn Đảng toàn dân toàn quân đang ra sức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19

Trong bối cảnh đó, ý chí, khát vọng của Hồ Chí Minh về độc lập, tự do, hạnh phúc cần tiếp tục được vận dụng và phát triển sáng tạo nhằm động viên, phát huy cao độ truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, vượt qua những khó khăn, trở ngại, vững bước trên con đường đổi mới và phát triển, vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.

Đại biểu dự hội thảo đã tập trung phân tích những nội dung trọng tâm theo chủ đề Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; Hồ Chí Minh với khát vọng tự do, hạnh phúc cho mọi người dân; khát vọng của Hồ Chí Minh về độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân soi sáng công cuộc đổi mới hiện nay.