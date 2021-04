Văn hóa ứng xử là quan trọng

Cuộc sống thân thiện tình cảm là cách ứng xử. Nếu nói về lý còn cái tình. Dang Hung

Ông Hà Hữu Hoàng, Phó giám đốc Trung tâm an ninh hàng không Đà Nẵng, cho biết khi tiếp nhận phản ánh của người dân, đơn vị đã làm việc với nhân viên an ninh tên N.V.T, đồng thời trích xuất camera an ninh để làm rõ sự việc. Theo ông Hoàng, anh T. tường trình khi phát hiện có xe máy vào đường cấm đã tiếp cận và người đàn ông điều khiển xe máy lúc này đã cho người ngồi sau xuống xe, có dấu hiệu quay đầu xe đi ngược chiều nên anh T. buộc phải chặn đầu xe nhằm tránh xảy ra sự cố. Anh T. khẳng định chỉ dùng tay chắn đầu xe và không rút chìa khóa (chìa khóa vẫn ở trong tay hành khách). Sau khi giải thích các quy định, hành khách đã nhận thấy vi phạm và cho biết do không biết đường, đồng thời vội chở con gái đi cho kịp chuyến bay. Tuy nhiên, anh T. cũng xin rút kinh nghiệm cần tinh tế và linh hoạt hơn trong công tác xử lý vi phạm.