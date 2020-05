Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An bán xe Land Cruiser doanh nghiệp tặng với giá 2,2 tỉ

Chiều 13.5, thông tin từ Sở Tài chính Nghệ An cho biết, chiếc xe ô tô Toyota Land Cruiser 4.7 XV do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc (trụ sở tại TP.HCM) tặng Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An đã được bán với giá 2,2 tỉ đồng, thấp hơn giá khởi điểm 200 triệu đồng. Người trúng đấu giá chiếc xe này ngụ tại TP.HCM.

Trước khi chuyển cho chủ mới, biển số xanh 80A-017.88 gắn trên xe ô này sẽ được thu hồi. Số tiền bán xe sẽ được nộp vào ngân sách.

Đây là chiếc xe được Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc tặng Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An năm 2014, có giá trị 2,7 tỉ đồng.

Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, sau khi được tặng, tỉnh Nghệ An đã đưa chiếc xe này vào hạch toán tài sản công và dùng để phục vụ đối ngoại.

Trước đó, tháng 2.2018, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cũng rao bán đấu giá một chiếc xe Toyota Land Cruiser 4.7 XV mang biển số 80A - 167.68, do Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 tặng (do Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An quản lý) với giá 2,5 tỉ đồng. Chiếc xe này sau đó được bán với giá 2,6 tỉ đồng.