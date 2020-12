Vào khách sạn đặt máy quay lén rồi dùng ảnh nóng để tống tiền

Ngày 17.12, Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết vừa bàn giao Lê Đức Hùng (hộ khẩu thường trú tại Kon Tum) cho Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi thuê nhà nghỉ đặt máy quay lén để tống tiền

Trước đó, Công an TP.Kon Tum nhận được thông báo của Công an TP.Dĩ An về việc Lê Đức Hùng, chủ mưu trong vụ cưỡng đoạt tài sản tại TP.Dĩ An, hiện đã bỏ trốn về TP.Kon Tum.