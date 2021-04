Vì sao chưa làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ vụ 5.000 tấn thuốc bắc?

Liên quan đến vụ án “buôn lậu; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn, và một số tỉnh thành, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an xác định đã có một số dấu hiệu hình sự của tội “đưa hối lộ” và “nhận hối lộ” của nhiều cán bộ, công chức ngành hải quan, quản lý thị trường và công an tại nhiều tỉnh, thành phố.

Theo kết luận điều tra, từ tháng 5 đến tháng 12.2019, bị can Lâm Đình Hưng, Giám đốc Công ty NHH xuất nhập khẩu Hà Bắc (trụ sở tại TX.Từ Sơn, Bắc Ninh) đã cấu kết với nhiều đối tượng thực hiện hành vi buôn lậu thuốc bắc từ Trung Quốc vào Việt Nam thông qua cửa khẩu Chi Ma (H.Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) với quy mô cực lớn.

Thủ đoạn của đường dây buôn lậu này là khai báo mở tờ khai nhập khẩu hoa quả khô tại cửa khẩu Chi Ma để được phân luồng vàng, tránh kiểm soát của hải quan cửa khẩu. Sau đó, lợi dụng sơ hở của lực lượng chức năng, các đối tượng đánh tráo các container chứa thuốc bắc để vận chuyển qua cửa khẩu đưa vào nội địa tiêu thụ tại 22 tỉnh, thành trong cả nước.

Trong thời gian nêu trên, đường dây này đã vận chuyển trót lọt 45 chuyến hàng với số lượng 4.752 tấn thuốc bắc để giao cho 288 khách hàng, với số tiền ước hơn 59 tỉ đồng, chưa kể 1 vụ bị bắt quả tang với số lượng hơn 144 tấn thuốc bắc, trị giá hơn 12 tỉ đồng.

Trong vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi buôn lậu của 19 bị can và hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của 2 bị can , nguyên là lãnh đạo, cán bộ Chi cục hải quan cửa khẩu Chi Ma là Chu Bá Toàn, Chi cục phó; và Hoàng Thanh Sơn, cán bộ.

Đáng chú ý, Lâm Đình Hưng và đồng phạm khai đã chung chi cho nhiều cán bộ trong quá trình khai báo hải quan, vận chuyển đưa đi tiêu thụ. Cụ thể, khi mở tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã đưa từ 1-2 triệu đồng cho cán bộ hải quan để làm thủ tục nhập cảnh; chung chi 2 triệu đồng/chuyến xe cho cán bộ của Trạm kiểm dịch thực vật Chi Ma.

Ngoài ra, Hưng còn khai để được tạo thuận lợi trong quá trình vận chuyển hàng hóa là thuốc bắc xếp lẫn với hoa quả khô vào sâu nội địa, Hưng và đồng phạm đã tiếp tục gặp gỡ đưa tiền cho các bộ công an, quản lý thị trường tại các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội.

Đáng lưu ý, kết quả trích xuất dữ liệu máy tính của Lâm Đình Hưng và điện thoại một số đồng phạm thể hiện từ ngày 25.3 - 30.11.2019, các bị can này đã đưa cho ông Chu Bá Toàn tổng số tiền 1,5 tỉ đồng. Ngày 30.7.2019 Hưng đưa cho Toàn và ông Hoàng Văn Quân, khi đó là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, 300 triệu đồng. Những ngày bị can nhận tiền đều trùng khớp với ngày phát sinh cuộc gọi giữa bị can với Hưng và Quang. Tuy nhiên, bị can Chu Bá Toàn không thừa nhận và không có không có chứng cứ khác để chứng minh nội dung trên, nên chưa đủ căn cứ xác định Chu Bá Toàn đã nhận hối lộ.

Bên cạnh đó, tài liệu thu thập được từ máy tính xách tay của Lâm Đình Hưng thể hiện từ ngày 24.1 - 8.11.2019, Hưng đã đưa cho ông Hoàng Văn Quân, khi đó là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, số tiền hơn 1,2 tỉ.

Trong đó, 500 triệu đồng được ghi nội dung “đưa sếp quân chung nhau mua đất Lạng Sơn” và số tiền 300 triệu ghi nội dung “chi anh Toàn + anh Quân tháng 7 dương”.

Ông Quân khai có nhận 500 triệu từ Hưng để chung nhau mua đất tại Lạng Sơn, ngoài ra còn nhận 1 tỉ do Hưng gửi vào tài khoản của vợ ông. Số tiền trên ông Quân đã dùng 1,25 tỉ đồng để mua đất của 5 hộ dân tại H.Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Toàn bộ giấy đặt cọc đều ghi tên người mua là vợ ông Quân. Số tiền còn lại 250 triệu đồng, ông Quân vẫn đang quản lý.

Đối với những số tiền khác theo ghi chép tại máy tính của trùm buôn lậu thì ông Quân không thừa nhận. Hiện nay, ông Hoàng Văn Quân có đơn nộp lại số tiền đã nhận của bị can Lâm Đình Hưng để chung nhau mua đất.

Theo kết luận điều tra, lời khai của các bị can Lâm Đình Hưng cũng như tài liệu điều tra liên quan đến việc đưa nhận tiền chỉ là một chiều , ngoài ra không thu thập được tài liệu nào khác để xác định việc này. Trong khi đó, những người liên quan đến việc nhận tiều đều phủ nhận. Do thời hạn điều tra đã hết và để đảm bảo thận trọng, khách quan, không bỏ lọt tội phạm, C03 đã quyết định tách tài liệu có dấu hiệu tội đưa, nhận hối lộ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.