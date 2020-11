Vì sao Giám đốc Co-opbank Ninh Bình cùng 5 thuộc cấp bị khởi tố?

Ngày 14.11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 13.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, lệnh bắt tạm giam 2 bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can, đều là cán bộ, nguyên cán bộ Ngân hàng Hợp tác VN (Co-opbank) chi nhánh Ninh Bình , để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.