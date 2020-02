Vì sao người phụ nữ mạo danh Cục trưởng tình báo 'qua mặt' chủ tịch huyện?

Giả danh để gặp Chủ tịch UBND huyện Lắk xin làm dự án

Theo vị lãnh đạo Huyện ủy, trước khi bị đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, phát giác, chỉ đạo xử lý vào ngày 2.2, Tâm đã đến tiếp xúc với một số cán bộ tại huyện Lắk. “Hôm đó tôi cũng có mặt, bà ấy mặc quần áo bình thường, không xuất trình giấy tờ gì liên quan đến ngành công an cả. Tôi không biết bà ấy đến huyện với mục đích gì nhưng hành vi giả danh công an là có”, vị lãnh đạo Huyện ủy Lắk trao đổi.

Cũng theo vị lãnh đạo Huyện ủy Lắk, đơn vị không yêu cầu ông Y Bang Hđơk, Chủ tịch UBND huyện Lắk, báo cáo giải trình về vụ việc bởi lẽ sự việc chưa gây ra hậu quả và ông Y Bang không biết bà Tâm giả danh công an.

Còn theo ông Y Bang Hđơk, ông quen bà Tâm qua giới thiệu của một người làm việc ở TP.HCM nhưng có nhà ở huyện Lắk. Ở lần gặp đầu, bà Tâm giới thiệu là cán bộ công an nhưng không xuất trình giấy tờ gì liên quan, cũng không mặc quần áo của ngành công an.

Sau đó, bà Tâm trình bày với ông Y Bang rằng mình đến huyện Lắk khảo sát thực tế, để xem xét triển khai xây dựng dự án du lịch . “Tôi mới gặp bà Tâm 2 lần. Bà ấy tự giới thiệu là cán bộ công an. Tuy nhiên, tôi chỉ nói chuyện bình thường, chưa làm việc chính thức nên chưa xem xét, thẩm tra lại lý lịch người này”, ông Y Bang Hđơk trao đổi.

Như Thanh Niên đã phản ánh, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Thanh Tâm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, vào ngày 2.2, khi đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh, cùng đoàn công tác làm việc tại Công an H.Lắk thì có một người phụ nữ đi cùng Chủ tịch UBND huyện Lắk đến chào hỏi và tự giới thiệu mình là đại tá Hà Phương Tường Vân, quyền Cục trưởng Cục tình báo của Bộ Công an.

Sau đó, đại tá Lê Văn Tuyến phát hiện người phụ nữ này có dấu hiệu giả mạo cấp bậc, chức vụ. Qua xác minh, lực lượng chức năng làm rõ người này tên thật là Đào Thanh Tâm, nghề nghiệp kinh doanh.

Bà Tâm khai nhận giả danh quyền Cục trưởng Cục tình báo của Bộ Công an để gặp Chủ tịch UBND huyện Lắk xin làm dự án xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng tại huyện này.

Ngoài ra, làm việc với công an, bà Tâm còn khai nhận vào năm 2018, với thủ đoạn mạo danh một Cục trưởng của Bộ Công an để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của một phụ nữ ở TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) nhờ đòi nợ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.