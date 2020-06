Vì sao tòa bác đơn chủ nhà hàng Trên đỉnh đồi trăng kiện TP.Đà Lạt?

Chủ nhà hàng Trên đỉnh đồi trăng là ai? Ông Nguyễn Minh Tiến mang hàm đại úy, công tác tại Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Lâm Đồng. Do liên quan đến những sai phạm tại nhà hàng Trên đỉnh đồi trăng nên giữa năm 2019 Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Tiến, sau đó đình chỉ công tác không thời hạn, để Thanh tra Công an tỉnh Lâm Đồng làm rõ, giải quyết nội dung người dân khiếu nại, tố cáo ông Tiến liên quan đến nhà, đất tại nhà hàng Trên đỉnh đồi trăng, xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Thanh tra Công an Lâm Đồng cũng cho biết đơn vị này nhận được nhiều đơn thư tố cáo ông Tiến liên quan đến đất đai và xây dựng tại nhà hàng Trên đỉnh đồi trăng.