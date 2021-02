[VIDEO] Phẫn nộ với cảnh côn đồ xông vào trường bắt học sinh mang đi đánh đập

Bất ngờ, một học sinh lớp 12 của trường chạy vọt vào bên trong, đằng sau có 3 thanh niên đang truy đuổi trong sự ngỡ ngàng của những người trong sân trường. Vài giây sau, nhóm thanh niên áp giải học sinh lớp 12 đi ra.

Cũng thời điểm này, một nhóm khác tiếp tục xông vào trường thì phát hiện một học sinh lớp 12 đang chạy xe máy trong sân trường. Gần 10 thanh niên của nhóm này hung hãn đuổi theo.

Học sinh bị đuổi đánh đã chạy vào trong khu vực hành chính của trường nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ. Tuy nhiên, mặc kệ sự can ngăn của những người có mặt, nhóm côn đồ vẫn bắt học sinh rồi đưa ra khỏi trường.

Bà Tôn Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Đốc Binh Kiều, cho biết sự việc khi nhân viên bảo vệ và giáo viên của trường đến để ngăn cản nhóm côn đồ thì bị nhóm này rút dao hăm dọa nên đành bất lực.

Theo điều tra của công an, nhóm này đã chở hai học sinh lớp 12 của Trường THPT Đốc Binh Kiều chạy hơn 10 km đến khu vực vắng giáp ranh Đồng Tháp với Long An rồi đánh đập, nhấn đầu các hai học sinh xuống kênh . Đánh xong nhóm này bỏ mặc nạn nhân rồi chạy xe máy đi mất.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười, vụ đánh đập khiến một trong hai học sinh bị đau đầu, gãy sống mũi, trật khớp ngón tay trỏ; phải nhập viện điều trị.

Cũng trong chiều cùng ngày, tại Trường THPT Tháp Mười, một học sinh lớp 11 cũng bị một nhóm côn đồ khoảng 5 - 6 thanh niên đi xe máy bắt đến chỗ vắng rồi dùng hung khí đâm gây vào vùng bụng, phải nhập viện khâu 3 mũi.

Sau khi nắm vụ việc, UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Sở GD-ĐT Đồng Tháp đến thăm hỏi các học sinh; đồng thời chỉ đạo các trường học chấn chỉnh an ninh trường học.

Theo thông tin ban đầu, nhóm côn đồ này đến bắt 2 học sinh Trường THPT Đốc Binh Kiều để gây sức ép buộc một thanh niên tên Lê Hữu Thẳng (18 tuổi) phải lộ diện. Lê Hữu Thẳng lại chính là người trong nhóm côn đồ đã đánh đập học sinh Trường THPT Tháp Mười.

Tuy nhiên, theo đại tá Nguyễn Văn Thương, Trưởng công an H.Tháp Mười, cho biết tính đến tối 24.2, công an huyện đã tạm giữ hình sự 2 nghi can trong vụ việc. Ông Thương cho biết hai nhóm này đánh nhau do mâu thuẫn trong lúc uống nước, không có hiện tượng lập băng nhóm, bắt cóc đánh đập và “sự việc không đến nỗi côn đồ”.