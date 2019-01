Hơn 50% doanh nghiệp CNTT có nhu cầu tuyển dụng nhân sự trong năm 2019

Đây là kết quả khảo sát mới đây của ITviec.com, trang tuyển dụng chuyên ngành IT hàng đầu Việt Nam, với các công ty lớn trong ngành IT dù đã tăng lương mạnh nhưng nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho ngành này vẫn “sốt”.

Theo khảo sát của Itviec.com, hơn một nửa các doanh nghiệp IT cho biết Việt Nam có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm công nghệ cao, bởi các yếu tố: nhân sự IT giỏi, lương cạnh tranh và chính trị ổn định. 52% công ty IT nước ngoài cho biết họ cũng từng xem xét tới nhiều quốc gia khác trước khi quyết định thành lập văn phòng tại Việt Nam.

95,7% nhà tuyển dụng cho biết đầu tư nhân sự tại Việt Nam là xứng đáng vì nhân sự giỏi, mức lương lại cạnh tranh hơn. 82,6% đánh giá cao nhân sự IT Việt Nam hơn những nước khác ở khả năng chuyên môn.

87% công ty đồng ý rằng Việt Nam có “chính trị ổn định”, là yếu tố quan trọng để phát triển ngành hơn các nước khác. Do đó, 95,7% đồng ý rằng chi phí tổng và giá trị mang lại trong việc tuyển dụng nhân sự IT Việt rất xứng đáng.

Về triển vọng của ngành IT trong năm 2019, 53,6% công ty IT tiết lộ họ sẽ tuyển thêm 10 - 30% nhân sự và 26% có nhu cầu tuyển thêm đến 30 - 50%. Đặc biệt, 8,7% công ty muốn tuyển dụng hơn 50% trong năm 2019. Đây là cơ hội cho hàng ngàn lập trình viên phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Ông Chris Harvey, Giám đốc điều hành của ITviec, nhận định Việt Nam đang trở thành trung tâm công nghệ không chỉ của Đông Nam Á, mà của cả thế giới. Ngày càng có nhiều công ty IT nước ngoài vào Việt Nam.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, 48,3 % công ty tiết lộ mức lương trong ngành IT đã tăng 10 - 20% trong năm 2018; 26,7% tiết lộ mức lương cho nhân sự IT đã tăng hơn 20%. Dù lương cao nhưng các nhà tuyển dụng vẫn đau đầu tìm kiếm nhân sự chất lượng cao. Trong đó, các “lập trình viên cấp cao (Senior Developer)”, những người có thể tư duy sáng tạo và đưa ra giải pháp cho các vấn đề, được 51,7% các công ty IT đồng tình là đang “khát” nhiều nhất.

Các lập trình viên với trình độ thấp hơn (Junior/Middle Developer), với khả năng làm theo hướng dẫn và viết code “sạch”, được 40% công ty tiết lộ là có nhu cầu cấp thiết thứ hai.

Dù được đánh giá cao về khả năng kỹ thuật, nhưng 35% nhà tuyển dụng khuyên nhân sự IT Việt cần phải trau dồi “năng lực thiết kế phần mềm và tư duy phản biện”; 26,7% khuyên họ nên cải thiện khả năng tiếng Anh. Quan trọng hơn, 15% nhà tuyển dụng cho rằng họ không nên "nhảy" việc thường xuyên.