Viện KSND tối cao đề nghị thu hồi hơn 1.633 tỉ đồng từ BIDV

Tháng 12.2018, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại 6.126,8 tỉ đồng cho CB Bank (tiền thân là TrustBank, VNCB), do Phạm Công Danh và đồng phạm thực hiện. Về trách nhiệm hình sự, HĐXX phúc thẩm y án 30 năm tù với Danh, tổng hợp hình phạt ở cả hai giai đoạn của vụ án. Các bị cáo đồng phạm còn lại kháng cáo nhưng không được HĐXX chấp nhận, y án từ 3 năm tù hưởng án treo đến 10 năm tù. Với kháng nghị của Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM không đồng tình với bản án sơ thẩm khi cho 4 bị cáo: Nguyễn Thị Kim Vân, Hồ Thị Đi, Nguyễn Tấn Thành, Nguyễn An Vinh được hưởng án treo, HĐXX phúc thẩm nhận định, mức độ phạm tội của 4 bị cáo này bị hạn chế, phụ thuộc vào Phạm Công Danh. Ngoài ra, 4 bị cáo có cùng hành vi phạm tội ở hai giai đoạn của vụ án, chỉ là tài xế, tạp vụ, nhân viên... đứng tên công ty cho Danh, không hưởng lợi, nếu không tách vụ án ra thành hai giai đoạn thì cũng không ảnh hưởng đến hình phạt nên án sơ thẩm cho 4 bị cáo này hưởng án treo là phù hợp. Ngoài ra, HĐXX phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Lê Đài do bị cáo này có tình tiết giảm nhẹ mới.