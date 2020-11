Việt Nam đang cùng ASEAN mở rộng hợp tác với Trung Quốc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên chuyển kết luận điều tra, hồ sơ, vật chứng đến Viện KSND tỉnh Phú Yên đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ tiêu cực tại kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên 2017 - 2018.