Việt Nam đang trải qua làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ 3: Các nước đã trải qua các làn sóng lây nhiễm khác nhau

Israel đã trải qua 4 làn sóng lây nhiễm

Số người đang điều trị nhiễm Covid-19 ở Israel Nguồn: Worldometer Mỹ đón làn sóng dịch Covid-19 thứ 3, nhóm ông Biden sẽ tìm hiểu kế hoạch phân phối vắc xin Khi làn sóng lây nhiễm 1 đạt đỉnh ngày 15.4.2020, thì có 9.800 người đang được điều trị, gấp 115 lần ngưỡng an toàn dịch . Các biện pháp chống dịch đã đem lại tác dụng là sau đó số người nhiễm mới và số người đang được điều trị giảm dần, song vẫn còn chưa đạt ngưỡng an toàn (ngày 31.5.2020 có 1.974 người đang được điều trị, gấp 23 lần ngưỡng an toàn dịch). Tuy nhiên do sau đó các biện pháp phòng dịch được nới lỏng, lây nhiễm lại gia tăng, đến ngày 27.7.2020 làn sóng thứ 2 đạt đỉnh với 36.378 người đang được điều trị, gấp 428 lần ngưỡng an toàn dịch.

Các biện pháp siết chặt phòng chống lây nhiễm lần 2 đã phát huy tác dụng, số người đang được điều trị giảm còn 20.305, song vẫn cao hơn 238 lần ngưỡng an toàn dịch. Các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm lại được nới lỏng và làn sóng dịch lần 3 lại bùng phát, mức độ nặng hơn làn sóng lần thứ 2 (ngày 1.10.2020 có tới 72.400 người nhiễm phải được điều trị ở các bệnh viện). Sau đó số người được điều trị giảm còn 8.274 người, ngày 18.11.2020, các biện pháp phòng dịch lại được nới lỏng, làn sóng dịch thứ 4 lại bùng phát với mức độ cao hơn nữa, 84.484 người nhiễm được điều trị vào ngày 5.2.2021.

Nhận xét: Israel là nước có khoa học công nghệ rất tiên tiến, GDP/người đạt hơn 42.800 USD (gấp gần 15 lần Việt Nam), song việc nới lỏng các biện pháp phòng dịch quá sớm khi mức độ lây nhiễm trong cộng đồng chưa dưới mức an toàn dịch (dưới 10 người đang được điều trị/1 triệu dân) đều làm dịch bùng phát trở lại, lần sau phức tạp hơn lần trước.

Hồng Kông đã trải qua 4 làn sóng lây nhiễm

Sau khi làn sóng lây nhiễm lần thứ 1 đạt đỉnh ngày 9.4.2020 với 677 người nhiễm đang được điều trị (gấp 9 lần ngưỡng an toàn dịch 75 người), các biện pháp siết chặt phòng chống lây nhiễm đã làm giảm số ca nhiễm mới và số người phải điều trị, đến 9.5.2020, Hồng Kông đã đạt ngưỡng an toàn dịch (có 74 người đang được điều trị, thấp hơn ngưỡng an toàn 75 người) và đến 18.5.2020 chỉ còn 27 người đang được điều trị.

Tuy nhiên các biện pháp nới lỏng phòng chống dịch và sự không tuân thủ của một số người dân đã dẫn đến đợt bùng phát dịch lần 2, với đỉnh dịch vào ngày 2.8.2020 có 1.519 người đang được điều trị. Các biện pháp nới lỏng sau khi số người đang được điều trị đạt mức 124 người (gấp 1,65 lần mức an toàn dịch) đã lại làm bùng phát làn sóng dịch thứ 3 rồi thứ 4. Hiện nay số người đang được điều trị là hơn 400 người, gấp 5 lần ngưỡng an toàn dịch.

Bài học: Hồng Kông là 1 vùng lãnh thổ giàu, GDP/người hơn 49.300 USD (gấp hơn 17 lần của Việt Nam). Việc kiểm soát dịch chặt chẽ làm mức độ lây lan giảm xuống dưới mức an toàn dịch (10 người/1 triệu dân), song không thể chủ quan, nới lỏng quá mức khi không có dịch song vẫn còn lây nhiễm quy mô nhỏ, vì dịch hoàn toàn có thể bùng phát trở lại.

Nhật Bản đã trải qua 3 làn sóng lây nhiễm

Số người đang điều trị Covid-19 ở Nhật Bản Nguồn: Worldometer Sau khi làn sóng lây nhiễm lần thứ 1 đạt đỉnh ngày 29.4.2020 với 11.114 người đang được điều trị (gấp 8,8 lần ngưỡng an toàn dịch 1.264 người), các biện pháp siết chặt phòng chống dịch đã làm giảm số ca nhiễm mới và số người đang được điều trị, đến 5.6.2020, Nhật Bản đã đạt ngưỡng an toàn dịch (có 1.185 người đang được điều trị, thấp hơn ngưỡng an toàn dịch 1.264 người). Thậm chí đến 20.6.2020 chỉ còn 770 người nhiễm được điều trị ở các bệnh viện. Tuy nhiên các biện pháp nới lỏng mạnh mẽ đã làm dịch bùng phát trở lại, với đỉnh làn sóng thứ 2 vào ngày 12.8.2020 với 14.263 người đang điều trị.

Sau khi số người đang được điều trị giảm còn 5.147 người (gấp 4 lần ngưỡng an toàn dịch), các biện pháp nới lỏng kiểm soát lây nhiễm đã làm bùng phát dịch lần thứ 3, với đỉnh dịch vào ngày 19.1.2021 với 72.061 người đang được điều trị, gấp 57 lần ngưỡng an toàn dịch. Hiện nay còn 26.953 người đang được điều trị, gấp 21 lần ngưỡng an toàn dịch.

Bài học: Nhật Bản là một nước có khoa học-công nghệ rất tiên tiến, GDP/người hơn 40.800 USD (Gấp hơn 14 lần của Việt Nam). Mặc dù sau làn sóng lây nhiễm lần thứ 1, Nhật Bản đã đạt mức an toàn dịch, song việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch sau đó đã làm bùng phát làn sóng dịch lần thứ 2 và thứ 3, với mức độ lần sau trầm trọng hơn lần trước.

Thái Lan đã trải qua 3 làn sóng lây nhiễm

Dân số Thái Lan là 69,78 triệu người, nên ngưỡng an toàn dịch là không quá 698 người nhiễm đang được điều trị tại các bệnh viện. Đến nay Thái Lan đã trải qua 3 làn sóng lây nhiễm, Hình 5.

Sau khi làn sóng lây nhiễm lần thứ 1 đạt đỉnh vào 9.4.2020 với 1.451 người đang được điều trị (gấp 2 lần ngưỡng an toàn dịch 698 người), các biện pháp kiểm soát dịch đã làm giảm số người nhiễm mới và số người đang được điều trị ở các cơ sở y tế, đến ngày 21.04.2020 Thái Lan đã đạt ngưỡng an toàn dịch khi chỉ còn 655 người đang được điều trị.

Từ 21.4.2020 đến 19.12.2020, tức là trong gần 8 tháng (241 ngày) Thái Lan đã liên tục duy trì được số người đang được điều trị dưới mức an toàn dịch 698 người, được coi là một nước rất thành công trong kiểm soát dịch Covid-19.

Số người đang điều trị Covid-19 ở Thái Lan Nguồn: Worldometer Tuy nhiên sau khi nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch vào 17.12.2020 và với sự trở lại của người lao động nước ngoài , ngày 20.12.2020 số người đang được điều trị đã tăng lên 806 người, vượt ngưỡng an toàn dịch và chỉ sau 17 ngày đã tăng vọt đến mức 4.847 người đang điều trị, gấp 7 lần ngưỡng an toàn dịch. Các biện pháp thắt chặt kiểm soát dịch sau đó đã làm giảm mức lây nhiễm và còn 2.704 người đang điều trị, ngày 16.1.2021, tuy nhiên sự nới lỏng sau đó lại làm tăng mức lây nhiễm lên 7.158 người đang được điều trị, ngày 2.2.2021 gấp hơn 10 lần ngưỡng an toàn dịch.

Bài học: Một đất nước có thể giữ an toàn dịch suốt 8 tháng liên tục (hơn 240 ngày, song việc nới lỏng kiểm soát dịch và không kiểm soát được người nhập cư có thể nhanh chóng làm dịch bùng phát trở lại với mức độ cao hơn nhiều so với trước kia. (còn tiếp)