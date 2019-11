Việt Nam được chuyển giao tàu lớp Hamilton lớn nhất hạm đội Tuần duyên Mỹ

Chuyến thăm của Bộ trưởng Esper tái khẳng định cam kết của Mỹ trong quan hệ đối tác với Việt Nam và sự ủng hộ lâu dài đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, và trật tự dựa trên luật lệ ở Biển Đông.

Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Esper đã gặp nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, gồm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng tái khẳng định cam kết của Việt Nam với công tác tìm kiếm của Mỹ thông qua việc trao tặng các thẻ xác định danh tính của nhân viên Mỹ mất tích trong chiến tranh.

Trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Esper cũng tuyên bố Mỹ sẽ chuyển giao chiếc tàu tuần duyên lớp Hamilton thứ hai cho Việt Nam. Đây là một trong những lớp tàu lớn nhất trong hạm đội Tuần duyên Mỹ.

Chiếc tàu tuần duyên lớp Hamilton đầu tiên đã được chuyển giao cho Việt Nam từ 2017 Ảnh chụp màn hình PTR

Việc chuyển giao con tàu này được đánh giá là biểu tượng cho quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam và sẽ giúp tăng cường thực thi luật hàng hải và khả năng tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam.

Bộ trưởng Esper nhấn mạnh: "Chúng tôi cam kết mở rộng mối quan hệ đối tác chiến lược này bằng cách tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quan tâm chung như an ninh hàng hải, hoạt động gìn giữ hoà bình, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm hoạ. Điều này bao gồm việc trang bị cho Việt Nam năng lực cần thiết để bảo vệ chủ quyền và tài nguyên thiên nhiên để tiếp tục lớn mạnh”.

Nhân dịp thăm Việt Nam, ông Esper cũng nhấn mạnh lại mục tiêu của Mỹ là để cho tất cả người dân được sống trong thịnh vượng, an ninh và tự do; cho tất cả các nước được tự do triển khai hoạt động thương mại và thực thi chủ quyền; giữ cho các vùng biển và các tuyến đường thuỷ rộng mở với tất cả.

"Mỹ kiên quyết phản đối hành vi dọa nạt của các bên nhằm khẳng định yêu sách lãnh thổ hay hàng hải, và chúng tôi kêu gọi chấm dứt các hành động bắt nạt và phi pháp đang ảnh hưởng tiêu cực đến các nước ASEAN ven biển. Hành vi ứng xử như vậy hoàn toàn trái ngược với tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trong đó tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, đều có thể cùng nhau phát triển thịnh vượng trong hòa bình và ổn định”, ông Esper bày tỏ, đồng thời nhấn mạnh: " Các nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm khẳng định yêu sách hàng hải bất hợp pháp đang đe dọa khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng của các nước khác, làm suy yếu sự ổn định của thị trường năng lượng khu vực và gia tăng rủi ro xung đột".

Trong thời gian ở Hà Nội, Bộ trưởng Esper cũng tới thăm nhà tù Hoả Lò. Tháp tùng ông Esper đến Hà Nội, Phu nhân Leah Esper đã tới thăm Cục Gìn giữ Hoà bình Việt Nam và Làng Hữu nghị Việt Nam, một tổ chức chăm sóc y tế cho cựu chiến binh và đào tạo nghề cho con em cựu chiến binh bị khuyết tật.