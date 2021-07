Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác về vắc xin Covid-19

Hai thủ tướng thống nhất chỉ đạo các cơ quan liên quan trao đổi kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin ; nhất trí quan tâm, tiêm vắc xin cho công dân nước ngoài, trong đó có công dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Về Biển Đông, hai nhà lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông, duy trì môi trường hòa bình ổn định, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và luật pháp quốc tế…