Việt Nam không ghi nhận thêm ca bệnh Covid-19 trong 11 ngày qua

Ngày 24.2, Bộ Y tế cho biết đã triển khai việc khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả các hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Việt Nam từ 15 giờ ngày 23.2 tại các cửa khẩu. Đối với những trường hợp có sốt, ho, khó thở sẽ được cách ly theo quy định - nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19. Covid-19 lan ra nhiều quốc gia gây lo ngại về nguy cơ đại dịch

Liên quan xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 , ngày 24.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: “Việt Nam có đủ năng lực, đủ sinh phẩm để làm xét nghiệm. Độ chính xác xét nghiệm tương đương như các nước, Việt Nam xét nghiệm Real-time RT-PCR (xét nghiệm kháng nguyên) nên độ nhạy và đặc hiệu cao”. Hiện có 3 đơn vị xét nghiệm đạt chuẩn được Tổ chức Y tế thế giới công nhận và thống nhất chuyển giao công nghệ , thống nhất phương pháp thực hiện mẫu xét nghiệm, gồm: Viện Pasteur TP.HCM, Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư tại Hà Nội.

Các đơn vị này đã chuyển giao công nghệ , tập huấn chuyên môn cho 22 phòng xét nghiệm là những đơn vị đủ máy móc, trang thiết bị và nhân lực (đạt chuẩn do WHO công nhận). Các phòng xét nghiệm đủ năng lực cho kết quả tin cậy. Ngay cả tuyến tỉnh hiện nay như Quảng Ninh, Hà Nội cũng đã thực hiện được xét nghiệm Covid-19.

Liên quan đến diễn biến dịch Covid-19, tại Vĩnh Phúc , nam bệnh nhân nhiễm Covid-19 (50 tuổi, ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đang được điều trị tại y tế tuyến huyện. Đây là ca thứ 16 tại Việt Nam dương tính Covid-19 (kết quả dương tính hôm 13.2; hiện đã cho kết quả âm tính lần 1); 15 bệnh nhân khác đã được điều trị khỏi.

Như vậy, từ 13.2 đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Còn tại Hà Nội, trong số 2.110 người đến từ vùng có dịch Covid-19 được giám sát y tế, đã có 1.779 người được kết thúc giám sát, 331 người đang được giám sát. Còn 64/69 trường hợp đang được cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an TP.Hà Nội.

Cộng tác viên Thanh Niên tường thuật từ Nhật Bản ngày 24.2.2020

* Sáng 24.2, tại TP.Đà Nẵng, Tiểu ban An ninh - Y tế thuộc Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 họp phiên thứ 4 để đánh giá kết quả công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 4.

Tại phiên họp, ông Lương Ngọc Khuê, Tổ trưởng Tổ công tác y tế thuộc tiểu ban, cho biết Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã chỉ đạo các sở y tế triển khai tăng cường các công tác thực hiện phòng, chống dịch và quy trình giám sát, xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhóm A và các bệnh nguy hiểm xâm nhập TP.Đà Nẵng.

Theo đó, tại các khách sạn, địa điểm các đại biểu ăn nghỉ, diễn ra Hội nghị ASEAN 36 được bố trí mỗi nơi một tổ y tế thường trực với đầy đủ thiết bị theo quy định của Bộ Y tế. Trong trường hợp đại biểu có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm sẽ được đưa vào khu vực hạn chế để kiểm tra và xin ý kiến thực hiện cách ly.

Phát biểu kết luận phiên họp, thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, nhấn mạnh việc bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, y tế... là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thời gian tới.