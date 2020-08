Việt Nam 'kiên quyết phản đối' việc Trung Quốc đưa tàu chiến, máy bay đến Hoàng Sa

Trước hết, phải khẳng định quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là bộ phận lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam . Mọi hoạt động ở khu vực này mà không có sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vô giá trị và không có lợi cho hòa bình, an ninh ổn định ở khu vực Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối.

Liên quan đến thông tin Trung Quốc đang xây dựng mạng lưới do thám ở Biển Đông, bà Hằng cho biết sẽ trao đổi cụ thể với cơ quan chức năng về nội dung này và tái khẳng định việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh ở khu vực Biển Đông là lợi ích và trách nhiệm của tất cả các quốc gia trong khu vực và trên thế giới . Do đó, mọi hoạt động của các nước cần thực hiện một cách có trách nhiệm, có thiện chí và phục vụ mục tiêu nói trên.