Việt Nam lần thứ hai trở thành chủ nhà Diễn đàn du lịch ASEAN

Là một trong những sự kiện du lịch lớn nhất Đông Nam Á với lịch sử lâu đời từ năm 1981, ATF hướng tới quảng bá toàn khối ASEAN như một điểm đến du lịch hấp dẫn cho du khách quốc tế đồng thời góp phần thúc đẩy trao đổi khách du lịch nội khối. ATF 2019 đánh dấu năm tổ chức lần thứ 38 với chủ đề ASEAN - Sức mạnh của sự thống nhất (ASEAN - The Power of One). Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện này sau 10 năm, kể từ ATF 2009.