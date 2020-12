Việt Nam - Lào thống nhất ủng hộ nhau trong các vấn đề chiến lược

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 6.12, tại Hà Nội đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 43 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì.

Tham dự kỳ họp có nhiều thành viên Chính phủ 2 bên, cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp 2 nước.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lũ nghiêm trọng, dịch Covid-19 lan rộng, Thủ tướng 2 nước bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác thành công, nhiều lĩnh vực vượt mục tiêu đề ra trong triển khai Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2020 và Hiệp định hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, quan hệ chính trị - đối ngoại ngày càng gắn bó tin cậy, giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ 2 nước. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội mỗi nước. Hợp tác kinh tế đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, như đầu tư Việt Nam vào Lào tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 với tổng vốn đăng ký hơn 4,2 tỉ USD, tăng 35% so với năm 2010.

Đặc biệt, trong năm 2020, nhờ sự phối hợp chặt chẽ và chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ 2 nước, nhiều dự án hợp tác trọng điểm Việt Nam - Lào đã có những bước tiến căn bản như cảng Vũng Áng, sân bay Noong-khang, các dự án kết nối đường bộ, đường sắt, và đặc biệt là công trình Nhà Quốc hội Lào - quà tặng đầy ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Lào anh em, sẽ hoàn thành đầu năm 2021.