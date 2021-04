Việt Nam mong muốn hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Trung Quốc

Rạng sáng nay 21.4, một vụ sạt lở cát nghiêm trọng xảy ra tại tuyến đường ven biển thuộc P.Mũi Né, TP.Phan Thiết, Bình Thuận. Tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng tê liệt nhiều giờ liền, rất may không có thương vong về người.

Tai nạn lao động gây thiệt hại hơn 1.400 tỉ đồng mỗi năm, đây là thông tin được Bộ LĐ-TB-XH đưa ra ngày 20.4, tại hội nghị tổng kết chương trình quốc gia an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020.

Liên quan vụ án Trương Châu Hữu Danh, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can.