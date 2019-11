Vĩnh Long: Bắt quả tang 2 phương tiện hút cát trên sông Cổ Chiên

Tối 29.11, lực lượng Công an H.Mang Thít ( Vĩnh Long ) tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 2 phương tiện không số hiệu, gồm 1 ghe sắt do Nguyễn Văn Vũ (41 tuổi, ngụ xã Phú Sơn, H.Chợ Lách, Bến Tre) và 1 ghe gỗ do Nguyễn Thành Phong (41 tuổi, ngụ xã Mỹ Phước, H.Mang Thít) điều khiển, đang hút cát trái phép trên sông Cổ Chiên, đoạn thuộc thủy phận xã An Phước, H.Mang Thít.