Vĩnh Long: Bị công an mời làm việc vì đăng phương pháp chữa bệnh Covid-19 tại nhà

Chiều 25.7, tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị vừa phối hợp Sở TT-TT Vĩnh Long và Công an H.Long Hồ mời làm việc đối với chị L.K.L (32 tuổi, ngụ ấp An Hiệp, xã Lộc Hoà, H.Long Hồ). L là chủ tài khoản Facebook “TanDat Cao” đã đăng tải nhiều thông tin, video bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong dư luận.