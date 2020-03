Vĩnh Long: Lãnh 18 năm tù vì đâm chết người quậy phá quán cà phê

Ngày 10.3, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Tấn Lợi (24 tuổi, ngụ xã Trung Chánh, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) 18 năm tù về tội giết người

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 29.12, anh Trần Thanh Bình (36 tuổi, ngụ xã Tân An Luông, H.Liêm) đến quậy phá quán cà phê của bạn gái Lợi tại xã Tân An Luông, H.Vũng Liêm. Đến khoảng 21 giờ 50 cùng ngày, sau khi uống rượu và hay tin, Lợi tức giận nên gọi điện cho anh Bình đến một quán cà phê khác trên địa bàn xã Tân An Luông để nói chuyện.

Khi anh Bình đến nơi, cả 2 nói chuyện được một lúc thì bất ngờ Lợi rút con dao thủ sẵn trong người đâm 4 nhát vào vùng ngực, lưng, làm anh Bình ngã gục. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã tử vong . Gây án xong, Lợi vứt bỏ dao, rời khỏi hiện trường nhưng sau đó đến cơ quan công an đầu thú , khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.