Vĩnh Phúc: Hơn 3 tháng phạt gần 2.500 trường hợp vi phạm phòng dịch

Phạt nguội những trường hợp bị người dân phát hiện

Mới đây, Công an H.Tam Đảo, Vĩnh Phúc, lập biên bản xử phạt 77 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng qua hình thức xử phạt nguội. Đây là kết quả bước đầu phong trào người dân phát huy vai trò toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà Công an H.Tam Đảo mới phát động.

Sau 6 ngày phát động, Công an H.Tam Đảo đã nhận được gần 80 hình ảnh, video do quần chúng nhân dân ghi lại cảnh một số người dân không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Ngay sau đó, 77 trường hợp không đeo khẩu trang trong các video, hình ảnh được mời đến cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, các trường hợp trên đều thừa nhận hành vi không đeo khẩu trang tại nơi công cộng của mình. Công an H.Tam Đảo đã lập biên bản và tham mưu chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 77 trường hợp trên, với tổng số tiền phạt là 79 triệu đồng.

Không chỉ Công an H.Tam Đảo, công an các huyện, thành phố khác của Vĩnh Phúc đều hoạt động tích cực trong việc tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, tạm dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền...

Bị phạt nặng nhưng vẫn không “sợ”

Từ ngày 1.5 đến nay, lực lượng công an trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 2.454 trường hợp với số tiền gần 3,9 tỉ đồng.

Mặc dù bị xử lý nghiêm nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn còn không ít trường hợp vi phạm.

Riêng trong ngày 18.8, có 75 trường hợp bị đề nghị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 127 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng; 9 trường hợp bị xử phạt 2,6 triệu đồng về hành vi bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định; 1 trường hợp bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tự ý rời khỏi nơi cách ly; 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ bị xử phạt 20 triệu đồng vì không tạm dừng hoạt động, 8 trường hợp bị xử phạt 45 triệu đồng về hành vi không khai báo y tế khi đi về từ vùng có dịch Covid-19 đang thực hiện giãn cách xã hội

Bên cạnh đó, có 3 doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid 19, không thực hiện việc khai báo y tế đối với người lao động , không thực hiện quy định “ý thức + 5K”.

Đáng chú ý, công an các huyện, thành phố liên tục phát hiện, xử lý các quán karaoke không chấp hành quy định tạm thời ngừng kinh doanh, cố tình lén lút hoạt động nhưng nhiều cơ sở vẫn không “sợ”.

Mới đây nhất, hồi 0 giờ ngày 19.8, Công an H.Tam Dương đã phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke Sao Đêm tại xã Hoàng Lâu, H.Tam Dương, do Lê Văn Nam (44 tuổi) làm chủ, vẫn lén lút phục vụ khách hát karaoke. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 7 người gồm 4 nam, 3 nữ đang sử dụng dịch vụ hát karaoke tại 2 phòng hát.