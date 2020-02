Virus Corona lây lan thấp hơn virus gây bệnh sởi

Theo đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tỷ lệ tử vong do virus nCoV gây ra là 2%, nhẹ hơn so với virus MerCoV (36%) gây bệnh viêm hô hấp cấp Trung Đông. Các ca tử vong do virus nCoV gây ra đều ở Vũ Hán; 2 ca ngoài Trung Quốc đại lục cũng từ Vũ Hán về.