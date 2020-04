Vợ chồng tố cáo Đường 'Nhuệ' được tại ngoại

Ngày 28.4, TAND cấp cao đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Văn Lẫm (58 tuổi, ngụ số 138 Nguyễn Danh Đới, P.Trần Lãm, TP.Thái Bình) và bà Phạm Thị Quyết (53 tuổi, vợ ông Lẫm) từ tạm giam thành bảo lãnh tại ngoại, cho đến khi phiên tòa phúc thẩm kết thúc.

Trong quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, TAND cấp cao có nêu, xét thấy bị cáo Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết (đã bị tạm giam 2 năm) có địa chỉ cư trú rõ ràng, có đơn bảo lãnh của con trai, con dâu và em trai, nên thấy không cần thiết áp dụng biện pháp ngăn chặn , cần thay thế bằng biện pháp bảo lãnh.

Ông Lẫm và bà Quyết là bị can trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do Công an TP.Thái Bình (Thái Bình) khởi tố, điều tra, sau đó chuyển hồ sơ đến Công an tỉnh Thái Bình.

Theo hồ sơ Thanh Niên thu thập, năm 2017, ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết có vay của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) 1,7 tỉ đồng. Sau đó, Đường “Nhuệ” đòi nợ, vợ chồng ông Lẫm xin khất nhưng Đường “Nhuệ” không đồng ý và yêu cầu vợ chồng ông Lẫm bán lại Công ty TNHH Lâm Quyết để trừ nợ.

Ngày 3.10.2017, khi vợ chồng ông Lẫm đi vắng, Đường “Nhuệ” dẫn người đến chiếm Công ty TNHH Lâm Quyết. Trong thời gian đó, Đường liên tục gọi điện đe dọa, chửi bới vợ chồng ông Lẫm.

Ngày 16.10.2017, gia đình ông Lẫm gửi đơn tố cáo Đường “Nhuệ” về hành vi tổ chức chiếm đoạt, tẩu tán, phá hoại tài sản, đe dọa giết người, lăng mạ. Đến ngày 19.10.2019 (2 năm sau), người của Đường “Nhuệ” mới rút khỏi Công ty TNHH Lâm Quyết. “Khi đàn em của Đường “Nhuệ” rút đi, tất cả giấy tờ trong Công ty Lâm Quyết cũng đã biến mất. Trong đó, có nhiều hồ sơ, tài liệu, giấy xác nhận trả tiền nợ của vợ chồng tôi”, ông Lẫm cho biết.

Trong quá trình làm đơn tố cáo băng nhóm Đường “Nhuệ”, thấy vụ việc có diễn biến phức tạp, nên vợ chồng ông Lẫm đã có đơn tố cáo lên Công an tỉnh Thái Bình về việc lãnh đạo Công an TP.Thái Bình giải quyết tố giác tội phạm không công tâm, có dấu hiệu bao che tội phạm.

Đến ngày 29.3.2018, ông Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình, đã ký Thông báo số 12 về việc ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan tố cáo của ông Lẫm, bà Quyết, với lý do không có căn cứ xác định Nguyễn Xuân Đường chiếm giữ đồ đạc, tài sản của Công ty TNHH Lâm Quyết.

Ngày 16.4.2018, ông Lẫm, bà Quyết bị Công an TP.Thái Bình bắt giữ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau khi một chủ nợ là ông Đỗ Văn Tới làm đơn tố cáo. Tháng 6.2019, ông Lẫm, bà Quyết bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt lần lượt 14 năm tù và 13 năm tù. Trong quá trình bị khởi tố, truy tố và xét xử, ông Lẫm và bà Quyết cùng người nhà đã liên tục làm đơn kêu oan, đồng thời tố cáo một số cán bộ Công an TP.Thái Bình bao che cho băng nhóm Đường “Nhuệ”.