Vô cớ đập nát màn hình máy ATM ở Tiền Giang

Ngày 25.1, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đơn vị đã xác định được nghi can dùng vật cứng đập vỡ màn hình trụ ATM tại khu vực bến xe khách Tiền Giang, trên đường Ấp Bắc, P.5, TP.Mỹ Tho. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nhận được tin báo từ ngân hàng, Công an P.5 và Công an TP.Mỹ Tho cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh tại trụ ATM để điều tra, làm rõ vụ việc.