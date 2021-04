Vỡ mộng sang Úc lao động, ôm nợ hàng trăm triệu đồng

Trong đơn kêu cứu gửi Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Duy Phong (ngụ xã Nghi Đức, TP.Vinh, Nghệ An) cho biết mình là 1 trong số 17 nạn nhân ở các tỉnh Quảng Bình , Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Dương... đã làm đơn tố cáo Công ty CP đầu tư quốc tế Vikor ở tỉnh Hải Dương (gọi tắt Công ty Vikor) có dấu hiệu lừa đảo dưới danh nghĩa đưa lao động sang Úc làm việc

Nộp tiền rồi ôm nợ

Anh Phong cho biết tháng 5.2019, có người quen giới thiệu Công ty Vikor ở Hải Dương đang tuyển người đi Úc để lao động nên anh đến tìm hiểu. Tại đây, anh Phong được nhân viên của công ty này đưa hồ sơ và giới thiệu công ty tuyển người sang Úc lao động nông nghiệp theo diện visa 407 (thực tập sinh).

Anh Phong đã ký hợp đồng với doanh nghiệp (DN) này để đi Úc với chi phí 21.000 USD kèm lời hứa “sẽ bay sang Úc trong vòng 6 - 8 tháng”. Anh Phong cũng đã nộp cho DN này 14.000 USD. Đến tháng 3.2020, sau nhiều lần hứa nhưng vẫn không đi được Úc, anh Phong đến văn phòng của Công ty Vikor ở cơ sở 2 Trường ĐH Sao Đỏ (TP.Chí Linh) thì thấy văn phòng công ty đã đóng cửa, gỡ bảng hiệu. Anh Phong gọi điện cho bà Mạc Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT Công ty Vikor, đề nghị trả lại tiền thì bà này hẹn trong vòng 1 - 2 tháng sẽ hoàn trả.

Thế nhưng, 2 tháng sau, bà Hiền vẫn không thực hiện lời hứa. “Tôi đã rất nhiều lần ra Hải Dương tìm đến nhà riêng bà Mạc Thị Hiền để đòi lại tiền nhưng vẫn không được vì không gặp được bà này. Gọi điện thì bà không nghe máy”, anh Phong nói.

Tháng 5.2020, anh Phong và 16 người khác cùng cảnh ngộ đã làm đơn tố cáo bà Mạc Thị Hiền gửi Công an tỉnh Hải Dương. Ngày 16.11.2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm vì các cơ quan chức năng ở Úc chưa có thông tin phản hồi cho CQĐT. “Hơn 320 triệu đồng đã nộp cho bà Hiền là tiền vay ngân hàng, nhiều tháng nay tôi rất lo lắng và mệt mỏi vì món nợ này. Hiện nay tôi không thể liên lạc được với bà Hiền nữa”, anh Phong buồn bã nói.

Cùng cảnh ngộ là vợ chồng anh Dương Minh Luận và chị Lê Thị Hiền (ngụ Quảng Bình). Chị Lê Thị Hiền cho biết năm 2019, vợ chồng chị nộp cho công ty của bà Mạc Thị Hiền 26.000 USD để sang Úc lao động . 8 tháng sau, không đi được Úc như lời hứa, vợ chồng chị đề nghị rút lại tiền và được bà Hiền cam kết sẽ trả trong tháng 3.2020. Nhưng đến tháng 5, bà Mạc Thị Hiền vẫn không trả nên chị Lê Thị Hiền cùng chồng làm đơn tố cáo gửi Công an Hải Dương.

Một địa chỉ Công ty Vikor từng thuê để hoạt động, nay đã dọn đi ẢNH: LÊ TÂN

“Trong thời gian chờ công an trả lời, chồng tôi ra Hải Dương rất nhiều lần, thậm chí phải ở nhờ nhà người quen 2 tháng ròng để tìm bà Mạc Thị Hiền nhưng không được. Bây giờ gọi cho bà ấy thì không liên lạc được nữa. Số tiền vợ chồng tôi đã đưa cho bà Hiền là tiền vay ngân hàng”, chị Lê Thị Hiền gạt nước mắt nói.

Công ty Vikor đã “bốc hơi”

PV Thanh Niên đã tìm đến trụ sở chính của Công ty Vikor ở số 19 Ngô Bệ, P.Hải Tân, TP.Hải Dương để tìm hiểu sự việc. Chủ ngôi nhà cho biết công ty này thuê nhà đặt trụ sở nhưng đã trả lại nhà, dời đi.

Theo hướng dẫn của chủ nhà, chúng tôi đến số 283 Thanh Niên, nơi Công ty Vikor từng có một số hoạt động đón tiếp khách hàng. Đây cũng là địa chỉ được sử dụng trong thỏa thuận tư vấn lao động giữa Công ty Vikor với những người làm đơn tố cáo. Thế nhưng trụ sở này đã được một đơn vị khác thuê lại. Một địa chỉ khác của Công ty Vikor tại cơ sở 2 Trường ĐH Sao Đỏ (TP.Chí Linh) cũng đã gỡ hết bảng hiệu, đóng cửa, không hoạt động.

PV Thanh Niên đã nhiều lần liên hệ với số điện thoại được những người làm đơn tố cáo cho biết là của bà Mạc Thị Hiền để tìm hiểu sự việc nhưng không ai nghe máy. Trong khi đó, gọi vào số điện thoại có trên hợp đồng tư vấn thì một người đàn ông cho biết đã nghỉ việc ở Công ty Vikor từ 2 năm trước.

Trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Ngô Duy Cương, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương, cho biết Công an Hải Dương đã nhận được đơn của 17 người dân tố cáo bà Mạc Thị Hiền có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang điều tra, khi nào có kết quả, công an sẽ cung cấp thông tin. Về việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ việc, ông Cương cho biết việc này không có nghĩa là dừng điều tra. “Chúng tôi đang chờ một số căn cứ, tài liệu khác. Vụ việc có tính chất nước ngoài nên phức tạp. Cơ quan công an sẽ không bỏ lọt tội phạm cũng như không để xảy ra oan sai”, ông Cương nói.