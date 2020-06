Vợ nguyên chủ tịch phường chi 10 triệu đồng thuê người đánh

Liên quan vụ anh Vũ Văn Pho, cán bộ tư pháp P.Lê Hồng Phong (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) bị đánh bất tỉnh, Công an TP.Thái Bình cho biết bị can Hoàng Thị Ánh Nguyệt (38 tuổi, vợ ông Đặng Xuân Hậu, nguyên Chủ tịch UBND P.Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình) đã bỏ ra 10 triệu đồng để thuê bị can Phạm Thanh Tùng (33 tuổi, trú P.Năng Tĩnh, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) tổ chức thực hiện vụ đánh người.