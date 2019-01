Vụ 3 người thương vong chỉ vì chê trái táo: Khách say xỉn, chủ quán giang hồ

Chiều 26.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Văn Trà, Phó trưởng Công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết, trước khi vụ án mạng xảy ra tại quầy trái cây trước chợ Lâm Hà, thì nạn nhân bị chủ quầy đâm chết là Nguyễn Văn Lũng (36 tuổi, ngụ xã Phúc Thọ, H.Lâm Hà) có uống rượu.

ẢNH: T.N Vị trí quầy trái cây nơi xảy ra án mạng Theo Công an H.Lâm Hà, cũng vì Lũng say rượu nên có những lời chê bai nặng lời đối với chủ quầy trái cây Nguyễn Duy Trường (40 tuổi) và Nguyễn Duy Hiệp (36 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế). Mặt khác, Hiệp cũng không vừa, là người có tiền án về tội gây thương tích; nhiều năm qua Trường và Hiệp buôn bán trái cây trước chợ Lâm Hà (TT. Đinh Văn, H.Lâm Hà).

tin liên quan Khách chê trái táo sâu và xấu, 1 người bị đâm chết, 2 người bị thương Ông Trần Văn Trà cho biết thêm, Hiệp buôn bán trái cây nhưng bị đánh giá là “lưu manh”, quá trình buôn bán trái cây trước chợ Lâm Hà rất hung hăng với đồng nghiệp, bạn hàng và cả khách hàng.

Như Thanh Niên đã phản ánh, khoảng 15 giờ ngày 24.1, Lũng tới mua trái cây của Trường và Hiệp.

Tại đây, Lũng ăn thử và chê táo sâu và xấu, thì được Hiệp giải thích do cuối mùa trái không còn đẹp. Nhưng Lũng vẫn to tiếng chê bai. Hiệp cầm kéo dài khoảng 30 cm đòi đâm anh Lũng. Lúc này anh Đinh Văn Hiếu (36 tuổi, ngụ xã Tân Văn, H.Lâm Hà), bạn của Lũng đang ăn cháo vịt gần đó, thấy hai bên xảy ra xô xát liền lấy que gạt than của chủ quán cháo vịt chạy tới can ngăn. Đúng lúc này, Đinh Văn Hợi (24 tuổi), Nguyễn Văn Hợi (24 tuổi), cùng Khuất Quang Vinh (26 tuổi, ngụ xã Tân Hà), đi taxi ngang qua nhìn thấy liền xuống xe.

ẢNH: T.N Hiệp (bên phải) tại Công an H.Lâm Hà Đinh Văn Hợi xông vào đấm trúng mặt chủ quầy trái cây Nguyễn Duy Trường. Ngay tức khắc, Hiệp cầm kéo xông vào đâm hai nhát trúng bụng Đinh Văn Hợi. Bị nhóm của Lũng đuổi đánh, Hiệp cầm kéo đâm vào cổ Lũng, đâm Hiếu vào cánh tay, rồi lại quay lại đâm tiếp Lũng hai nhát vào bụng rồi bỏ trốn. Hậu quả, Lũng bị thương vùng cổ, bụng, mất máu và chết tại bệnh viện. Đinh Văn Hợi bị thương vùng bụng được người dân chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. Đinh Văn Hiếu bị thương ở tay, được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Lâm Hà.

Chiều 26.1, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng cho biết, vết thương của Hợi ở vùng bụng, sau khi được phẫu thuật đang bình phục dần, không nguy hại đến tính mạng.

Sau khi án mạng xảy ra, Công an Lâm Hà tập trung lực lượng truy bắt Hiệp, đến chiều 25.1 đã bàn giao hồ sơ vụ án cùng nghi can Nguyễn Duy Hiệp cho Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xử lý.