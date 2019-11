Vụ 39 người chết ở Anh: 7 người bị tạm giữ hình sự chưa đủ dấu hiệu khởi tố bị can

Sáng 7.11, tại cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp Sở Thông tin – truyền thông Nghệ An tổ chức, đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết liên quan đến vụ 39 người chết ở Anh , đến thời điểm này, tại Nghệ An đã có 21 gia đình trình báo có con em vẫn mất liên lạc.

Trong đó, huyện Yên Thành có 7 người, Diễn Châu 7 người, thành phố Vinh 3 người, huyện Nghi Lộc 2 người, huyện Hưng Nguyên 1 người và thị xã Cửa Lò 1 người.

Trước đó, các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An đã nhận được trình báo của 24 gia đình báo có con bị mất liên lạc khi sang Anh, nhưng sau đó đã có 3 gia đình đã rút trình bào vì người thân đã liên lạc về nhà.

Ông Hoài cũng cho biết, trước tình hình trên, hiện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã họp bàn các phương án hỗ trợ các gia đình có con gặp nạn. Công an tỉnh Nghệ An cũng đã cử đoàn công tác ra Hà Nội, phối hợp với các bộ ngành liên quan để sẵn sàng hỗ trợ các gia đình người bị nạn đưa thi thể những người đã mất về quê.

“Khi có thông báo chính thức, chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an có phương án nhận thi thể các nạn nhân từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) để đưa về bàn giao cho gia đình mai táng", đại tá Hoài nói.