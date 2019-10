Vụ 39 người chết trong container: Đã xác định 2 nạn nhân là người Việt Nam

Trao đổi bên hành lang Quốc hội trưa 29.10, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh chia sẻ, sáng nay, đoàn của Bộ Công an đã lên đường sang Anh để phối hợp xác minh nhân thân của các nạn nhân trong vụ việc 39 người chết trong container tại Anh có phải là người Việt Nam hay không. Công an Nghệ An cũng đã cử cán bộ tham gia đoàn công tác này để phối hợp.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng cho biết, riêng tỉnh Nghệ An tới nay có thêm 4 trường hợp trình báo mất liên lạc với người thân xuất khẩu lao động sang Anh, tổng cộng là 18 trường hợp. Tuy nhiên, theo ông Vinh, chủ trì giải quyết vấn đề này hiện nay là Bộ Công an và Bộ Ngoại giao, trước mắt là xác định xem 39 người chết trong container tại Anh có người Việt Nam hay không, sau đó mới đến công việc của địa phương.

Trả lời câu hỏi trong số 4 hồ sơ nạn nhân mà phía Anh đã chuyển cho cơ quan chức năng Việt Nam, đã có thông tin trường hợp nào là người Nghệ An mà người dân trình báo hay chưa, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, cơ quan ngoại giao chưa trả lời rõ.

"Ông Sơn ( Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - PV) nói mình cũng không rõ. Ông Sơn nói là 4 trường hợp đầu tiên thì chỉ khẳng định 2 trường hợp người Việt Nam thôi. Cũng chưa khẳng định là người Việt Nam cả hay không chứ chưa nói được là người Nghệ An hay Hà Tĩnh", ông Vinh thông tin.

Từ đó, ông Vinh cũng cho biết, với các trường hợp trình báo, cơ quan chức năng tỉnh cũng đang tiến hành rà soát, kiểm tra để điều tra , xử lý đường dây đưa người xuất cảnh bất hợp pháp.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng nói thêm, sau khi đoàn công tác của Bộ Công an sang làm việc tại Anh sẽ có những thông tin cập nhật hơn về trường hợp nạn nhân là người Nghệ An nếu có để tỉnh có phương án xử lý và hỗ trợ người dân.

Liên quan tới vụ việc 39 người chết trong xe con container tại Anh, nhiều gia đình tại nhiều xã của các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Can Lộc (tỉnh Nghệ An) và tỉnh Hà Tĩnh trình báo việc con em, người thân mất liên lạc và nghi là nạn nhân trong vụ việc nêu trên. Tới nay, tổng số trường hợp trình báo cơ quan chức năng lên tới 24 người.