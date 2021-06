Vụ án Trương Châu Hữu Danh: Trả hồ sơ, điều tra bổ sung để tránh bỏ lọt tội phạm

Hôm qua 16.6, Viện KSND TP.Cần Thơ đã trả toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Cần Thơ đề nghị điều tra bổ sung vụ án Trương Châu Hữu Danh (39 tuổi, ngụ Long An) và đồng phạm.