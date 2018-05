Vụ 'bác sĩ đứng nhìn trẻ co giật': Vi phạm quy chế cấp cứu của ngành

Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế kết luận việc chuyển viện ngày 27.11.2016 trong tình trạng bệnh nhân đang bị co giật là không an toàn, không đúng theo quy định của Quy chế cấp cứu của ngành y tế; Không kiên quyết xử lý cấp cứu co giật (mặc dù gia đình không đồng ý nhưng bác sĩ phải kiên quyết không cho bệnh nhân chuyển viện).

Cũng theo kết luận, việc xử lý để bệnh nhân chuyển viện cũng thiếu kỹ năng trong quá trình chuyển viện: không đặt đường truyền tĩnh mạch, chuyển người bệnh đang trong tình trạng co giật… Tuy nhiên, kết luận nêu cần làm rõ vấn đề này (việc đặt đường truyền tĩnh mạch - PV) là do nhóm trực không đặt hay do áp lực gia đình bệnh nhân không cho đặt. Và nhóm trực có cho chuyển người bệnh khi đang co giật hay gia đình bệnh nhân yêu cầu chuyển ngay...

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 24.11.2016, cháu Lê Đình Chinh bị sốt xuất huyết được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế H.Phú Giáo để chữa trị.

Đến ngày 27.11.2016, trong lúc cháu Chinh đang lên cơn co giật nhưng vẫn được cho chuyển viện đến bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) nhưng cháu Chinh tử vong trên đường đến bệnh viện.

Ngày 5.1.2018, Trung tâm Y tế H.Phú Giáo có cuộc họp công bố kết luận của Hội đồng chuyên môn xác định bác sĩ Nguyễn Giang Nam (Phòng cấp cứu, Trung tâm Y tế H.Phú Giáo) đứng nhìn cháu Chinh lên cơ co giật mà không có biện pháp nghiệp vụ nào là sai quy định. Sau đó, bác sĩ Nam bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo , chuyển công tác khác.

Sau đó, gia đình cháu Chinh vẫn tiếp tục khiếu nại và tố cáo bác sĩ Nam vi phạm các quy định của ngành y tế dẫn tới các chết của cháu Chinh.