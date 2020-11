Vụ 'băng nhóm áo cam' đập phá quán nhậu: Khởi tố, bắt giam 80 bị can

Hôm qua 12.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC02) cho biết liên quan vụ “băng nhóm áo cam” xông vào quán ốc ở Q.Bình Tân đập phá, đâm chém người , công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 80 bị can về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Băng nhóm này do Dương Đại Trí (tức Trí “nhảm”) cầm đầu.