Vụ bắt sới bạc di động giáp 3 tỉnh: Xác định 3 nghi can cầm đầu

Liên quan đến sới bạc di động bị Công an Đồng Nai bắt quả tang tại thôn 10, xã Đa Kai, H.Đức Linh (Bình Thuận), trả lời PV Thanh Niên sáng 2.5, đại tá Võ Văn Hiệp, Trưởng Công an H.Đức Linh, cho biết Công an Đồng Nai thụ lý, chưa bàn giao cho Công an Bình Thuận.

Theo đại tá Hiệp, dù sới bạc được tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nhưng đây là chuyên án của Công an Đồng Nai nên Công an Đồng Nai sẽ lập hồ sơ, trước khi bàn giao cho Công an Bình Thuận thụ lý.