Vụ buôn bán thuốc ung thư giả: Khởi tố cựu phó cục trưởng Cục Quản lý dược

Ngày 9.6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với ông Nguyễn Việt Hùng, nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý dược ( Bộ Y tế ) và Phạm Hồng Châu, nguyên Trưởng phòng Đăng ký thuốc (Cục Quản lý dược, Bộ Y tế), để điều tra tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cả hai bị can được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.