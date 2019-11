Vụ cháy Công ty May Nhà Bè - Sóc Trăng: Đảm bảo lương, thưởng cho công nhân

Sáng 25.11, theo đại diện Công ty CP May Nhà Bè - Sóc Trăng (P.7, TP.Sóc Trăng, Sóc Trăng) vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trong ngày 24.11 đã thiêu rụi 10.000 mnhà xưởng cùng nhiều máy móc, sản phẩm , ước tính thiệt hại khoảng 180 tỉ đồng.

Cũng trong sáng 25.11, Công ty CP May Nhà Bè - Sóc Trăng đã thông báo chính thức đến người lao động của công ty về thời gian hoạt động của đơn vị.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng , ngày 25.11, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Bộ Công an tiến hành giám định mẫu các vật dụng bị cháy đề điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy.