Vụ 'chủ nhà bị đâm thiệt mạng': Giết người vì tình rồi uống thuốc tự tử

Liên quan đến vụ chủ nhà bị đâm thiệt mạng vào lúc nửa đêm , ngày 25.3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho biết qua điều tra truy xét, cơ quan điều tra xác định nghi phạm gây án là Trương Hoài Phong (36 tuổi, quê An Giang, thường trú xã Thanh Mỹ, H.Tháp Mười, Đồng Tháp).

Theo công an, sau khi dùng dao đâm anh Nguyễn Trung Tín (ngụ xã Mỹ Lợi A, H.Cái Bè, Tiền Giang) làm nạn nhân thiệt mạng và chị Trần Thị Dung (vợ anh Tín) trọng thương, Trương Hoài Phong đã bỏ trốn về An Giang. Sau đó uống thuốc diệt chuột tự tử và được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang.