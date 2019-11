Vụ cô gái tố cáo bị nhân viên trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương hiếp dâm: Điều chuyển công tác người bị tố cáo

Người bị tố cáo nói gì? Trả lời PV Thanh Niên qua điện thoại, ông N.S.V nói ông không có hành vi xâm hại H. mà chỉ mua đồ ăn giùm cách đây đã lâu và đã chấm dứt sau đó. “Tôi đã khai hết toàn bộ với công an. Tôi rất mong cơ quan công an nhanh chóng điều tra làm sáng tỏ những tố cáo của em H.”, ông V. nói. Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương xác minh, điều tra thông tin N.T.H (18 tuổi) tố cáo ông N.S.V hiếp dâm nhiều lần trong thời gian khoảng 2 năm khi đang được nuôi dưỡng tại đây. Theo tố cáo, giữa năm 2017, N.T.H (lúc đó 16 tuổi) được đưa vào trung tâm. Trong quá trình ở trung tâm này, H. đã bị ông V. hiếp dâm; khi H. phản kháng thì bị ông này đánh. Năm 2019, H. được chuyển về Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM (đường Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Hiện H. trong tình trạng bị sốc tâm lý nặng do bị hãm hiếp nhiều lần trong thời gian dài.