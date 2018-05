Vụ công an 'bêu tên' người mua, bán dâm: Kiểm điểm, cắt thi đua 3 cán bộ

Liên quan vụ việc Công an TT.Dương Đông (H.Phú Quốc, Kiên Giang) tổ chức "bêu tên" người mua, bán dâm ngoài đường, chiều 31.5, đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an H.Phú Quốc, cho biết Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Kiên Giang thống nhất kỷ luật với hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và cắt thi đua năm 2018 với 3 cán bộ Công an TT.Dương Đông, gồm trưởng, phó công an thị trấn và 1 công an khu vực.