Vụ cư dân Golden Land ngã xuống từ thang máy: Trách nhiệm chính là chủ đầu tư

Liên quan đến vụ người dân chung cư Golden Land 275 Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân, Hà Nội; chủ đầu tư là Công ty CP Thương mại Hưng Việt, thuộc Công ty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy) bước ra thang máy và rơi xuống tầng 1 dẫn đến bị thương nặng, Công an Q.Thanh Xuân đã kết thúc điều tra và đang kiến nghị các bên liên quan thanh, kiểm tra để tiếp tục làm rõ sai phạm, xử lý.

Ông Nguyễn Anh Cường bị thương nặng, được sơ cứu và đưa đi cấp cứu sau khi rơi từ "sảnh thang máy" tầng 2 tại Chung cư Golden Land Ảnh cư dân cung cấp

Theo đại diện Công an Q.Thanh Xuân, ngày 4.2, cơ quan này đã kết thúc điều tra và quyết định không khởi tố vụ án, bởi bị hại là ông Nguyễn Anh Cường (54 tuổi, cư dân tòa B, Chung cư Golden Land) từ chối giám định thương tích, nên không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự cá nhân hay tổ chức nào.

Tuy nhiên, Công an Q.Thanh Xuân xác định trách nhiệm và lỗi chính thuộc về chủ đầu tư khi để xảy ra sự việc này.

Tự ý đấu nối thang máy khiến cư dân gặp nạn

Đại diện Công an Q.Thanh Xuân cho biết, ngày 30.9.2020, khi nhận bàn giao thang máy, chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị lắp đặt ngắt cơ học nút chọn thang tầng 2 vì cửa mở ra dầm, không có sàn sẽ gây nguy hiểm cho người dân, và đơn vị này đã thực hiện. Tuy nhiên, suốt quá trình hoạt động, đến 4.12.2020, ông Cường đã chọn được thang xuống tầng 2 và gặp nạn.

Nói về vấn đề này, đại diện Công an Q.Thanh Xuân cho biết đã có sự tác động, đấu nối lại, tuy nhiên cơ quan này không thể khẳng định và chưa làm rõ cá nhân hay tổ chức nào đã đấu nối lại, khiến nút chọn tầng 2 hoạt động và cửa thang mở, dẫn đến việc ông Cường bước ra và rơi xuống đất.

Thang máy bị niêm phong để phục vụ điều tra Ảnh Trần Cường

“Quá trình sử dụng, rất nhiều đơn vị bảo trì, lắp camemra,... có thể họ mở bản vi mạch thấy rắc bị gỡ nên đấu nối lại, nhưng cơ quan điều tra đã kiểm tra hết rồi và không rõ ai đã đấu nối lại rắc. Tuy nhiên, trách nhiệm cuối cùng vẫn là của chủ đầu tư. Sau khi xảy ra sự việc, chủ đầu tư đã tiếp tục cho ngắt cơ học nút bấm tầng 2 và lắp lan can chắn tại cửa thang máy ”, đại diện Công an Q.Thanh Xuân nói.

Theo Công an Q.Thanh Xuân: "Trách nhiệm chính là lỗi của chủ đầu tư, tuy nhiên lỗi này là lỗi vô ý. Về mặt hậu quả, người ta (chủ đầu tư - PV) không biết được anh Cường hay ai đi vào, cũng không nắm được ai là người đấu nối lại, không biết được hậu quả. Theo khẳng định của người ta là khi bàn giao thang máy là ngắt rồi nên người ta cứ mặc định trong đầu là đã ngắt cơ học và người dân không sử dụng được", vị đại diện nói. Kiến nghị Sở Xây dựng và UBND Q.Thanh Xuân thanh tra, xử lý Khi được hỏi tại sao lại mở thang ra tầng 2, trong khi khu vực cửa thang không có sàn và không có rào chắn, liệu chủ đầu tư sắp tới liệu có ý định cơi nới sàn, đại diện Công an Q.Thanh Xuân cho rằng, vấn đề này sẽ do Sở Xây dựng Hà Nội kiểm tra theo thẩm quyền. Công an Q.Thanh Xuân chỉ xác minh về vụ việc “vi phạm quy định về an toàn nơi đông người”. “Trong quá trình điều tra, chủ đầu tư đã trình đầy đủ giấy phép xây dựng, biên bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy,... còn vi phạm xây dựng phải hỏi Sở Xây dựng là cơ quan quản lý trực tiếp, cấp phép cho việc này, họ có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra và xử lý sai phạm trong lĩnh vực này”, đại diện Công an Q.Thanh Xuân cho hay. Nhiều người cho rằng chủ đầu tư để thang máy tại tầng 2 nhằm sau này cơi nới sàn Ảnh Trần Cường

Theo Công an Q.Thanh Xuân, cơ quan này không có thẩm quyền xử phạt hành chính đối với vụ tai nạn, nhưng sẽ kiến nghị bằng văn bản đến Sở Xây dựng Hà Nội để thanh, kiểm tra lại toàn bộ quá trình cấp phép, xây dựng,... nếu có sai phạm sẽ xử lý. Nếu có dấu hiệu hình sự, Sở Xây dựng có thể chuyển sự việc về Công an Q.Thanh Xuân để điều tra, xử lý.

Ngoài ra, Công an Q.Thanh Xuân sẽ tham mưu UBND Q.Thanh Xuân yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ an toàn của tòa nhà, những phần nào có nguy cơ mất an toàn phải khắc phục ngay. Quá trình kiểm tra, nếu có sai phạm sẽ kiên quyết xử lý. Còn về vụ việc ông Cường gặp nạn vào chiều 4.12, UBND thấy cần thiết thì sẽ xử phạt hành chính.