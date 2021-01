Vụ Đại sới bạc giữa rừng: Bắt giữ Ngô Xuân Quyền sau thời gian trốn truy nã

Ngày 14.1, theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ Ngô Xuân Quyền (27 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc) và Trần Minh Sang (tức Cu Sển, 28 tuổi, ngụ xã Bàu Lâm) khi cả hai đang trốn truy nã tại tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 13.1, bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đã phát hiện, bắt giữ Quyền và Cu Sển khi cả hai đang di chuyển bằng xe ô tô thuê (có người lái) tại tỉnh Kiên Giang.

Ngày 14.1, cả hai đã được di lý về H.Xuyên Mộc để tiếp tục xử lý theo quy định. Được biết, sau thời gian bỏ trốn và bị truy nã , Quyền và Cu Sển không ở cố định một chỗ mà thường xuyên thuê khách sạn lưu trú một thời gian ngắn rồi di chuyển.

Sới bạc khủng của Quyền lôi kéo hàng trăm con bạc đến tham gia sát phạt. ẢNH: THANH NIÊN

Trước đó, ngày 10.12.2020, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký quyết định truy nã bị can đối với Quyền (con trai của nguyên Phó trưởng Công an H.Xuyên Mộc) về tội “tổ chức đánh bạc”.

Riêng Cu Sển trước đó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ về tội “đánh bạc” và được tại ngoại để chờ xử lý. Tuy nhiên, Cu Sển đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn đang tiếp tục truy nã một số đối tượng liên quan trong vụ “Đại sới bạc giữa rừng” mà báo Thanh Niên từng phản ánh.