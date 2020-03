Vụ đốt pháo ở đám cưới Sóc Sơn: Các đối tượng khai đốt pháo như thế nào?

Liên quan đến vụ đốt pháo ở đám cưới tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn , Hà Nội gây xôn xao dư luận gần đây, Công an huyện Sóc Sơn đã tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan. Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận quá trình mua pháo và đốt pháo tại đám cưới.

Cụ thể, theo tài liệu điều tra, ngày 1.3, ông V.V.N ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, tổ chức lễ cưới cho con trai là anh V.X.T (24 tuổi, ở khối 3, xã Phù Lỗ). Gia đình ông N. đã mời Trần Văn Khang, là lái xe cùng ông N. ở Công ty Hưng Phát; và Nguyễn Văn An, là đối tác của công ty này, đến dự lễ cưới con trai.

Khi đến dự đám cưới, với suy nghĩ để tăng thêm phần náo nhiệt, Trần Văn Khang đã đặt mua 3 dây pháo nổ vỏ màu đỏ của một người không quen biết trên mạng xã hội với giá 4,3 triệu đồng.

Khoảng 9 giờ ngày 1.3, Khang nhận pháo nổ và thanh toán bằng tiền mặt cho người đàn ông giao hàng tại khu vực Bưu điện xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn.

Sau khi mua, Khang để pháo trong xe ô tô. Khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, khi gia chủ tổ chức đi đón dâu, Khang đã rải pháo và dùng bật lửa đốt một dây pháo nổ tại khu vực vỉa hè đường quốc lộ 3, trước cổng nhà chú rể.

Trần Văn Khang (áo đen) và Nguyễn Văn An tại cơ quan công an Ảnh Công an cung cấp

Sau đó, khoảng 15 giờ 30 phút, khi chú rể cùng đoàn nhà trai đón dâu về, Khang và An rải tiếp 1 dây pháo ở vị trí đối tượng đốt trước đó, tiếp tục đốt. Còn lại 1 dây pháo, Khang cắt làm đôi, treo lên rạp dọc hai bên lối vào. Khi chú rể làm lễ gia tiên xong và đi sang hội trường để tổ chức tiệc mừng, Khang đốt tiếp pháo. Lễ cưới xong xuôi, An và Khang đi về nhà.

Phát hiện cơ quan công an điều tra vụ việc, An đã bỏ trốn khỏi Lào Cai, còn Khang bị bắt giữ ngay ngày 4.3. Ngày 7.3, An đến trụ sở Công an huyện Sóc Sơn đầu thú, khai nhận sự việc.