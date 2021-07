Vụ dụ dỗ bé gái 15 tuổi quan hệ tình dục, quay clip: Nghi phạm có tiền sự bạo hành

Ngày 27.7, liên quan vụ người đàn ông 32 tuổi dụ bé gái 15 tuổi vượt 800 km vào Đà Nẵng quan hệ tình dục , Công an Q.Hải Châu đã phối hợp công an tỉnh Hải Dương làm rõ nhiều vấn đề.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 26.7, Công an P.Nam Dương (Q.Hải Châu) bàn giao Nguyễn Ngọc Huy (32 tuổi, ngụ Nguyễn Văn Linh, P.Nam Dương) cho Công an Q.Hải Châu thụ lý.

Qua điều tra,Công an Q.Hải Châu xác định cuối năm 2020, Huy và bé gái N.T.N (15 tuổi, ngụ Hải Dương) quen nhau qua mạng xã hội . Sau một thời gian, cả hai nảy sinh tình cảm, Huy dụ N. vào Đà Nẵng chơi. N. không nói với cha mẹ, vào Đà Nẵng gặp Huy và được Huy đưa đi chơi nhiều nơi, sau đó về lại với gia đình.

Ngày 14.7, N. lại tiếp tục bỏ nhà vào Đà Nẵng, ban đầu N. ở tại một khách sạn gần Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng, sau đó Huy đưa N. về nhà riêng trên đường Nguyễn Văn Linh để ở. N. và Huy khai nhận đã đồng thuận quan hệ tình dục nhiều lần, Huy còn dùng điện thoại quay lại để làm kỷ niệm.

Do con gái nhiều lần bỏ nhà đi thời gian dài không rõ lý do, cha mẹ N. trình báo Công an tỉnh Hải Dương tìm kiếm. Thông qua mạng xã hội, công an tỉnh này nghi vấn N. vào Đà Nẵng nên phối hợp Công an TP.Đà Nẵng xác minh.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lúc 14 giờ ngày 24.7, Công an P.Nam Dương bất ngờ ập vào nhà Huy kiểm tra hành chính, bắt quả tang Huy đang ở cùng N.

Theo hồ sơ công an, trước đây cũng thông qua mạng xã hội, Huy quen và quan hệ tình cảm với một cô gái ở miền Nam. Cả hai không đăng ký kết hôn, sống như vợ chồng và có hai người con chung. Tuy nhiên, do Huy thường xuyên bạo hành gia đình, đánh đập cô gái này nên cô này đã bỏ về quê, từ đó Huy sống ở Đà Nẵng cho đến khi quen N.