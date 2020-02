Vụ dùng xăng đốt cháu ruột: 'Tôi thấy mắt em gái tôi cứ trợn ngược'

Ngày 24.2, chị Nguyễn Thị Kiều Đông (35 tuổi, quê An Giang) vẫn đang nằm điều trị vết bỏng tại Bệnh viện Lê Lợi (thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu ). Chị Đông bàng hoàng không hiểu được vì sao em gái mình lại dùng xăng đốt cháu ruột chỉ vì món nợ... 3 triệu đồng.

Phượng lúc bị Công an P.10 tạm giữ Ảnh: Nguyễn Long

"Tôi giờ chỉ nghĩ đến con"

Chị Đông bị bỏng hai tay và hai chân, đau khổ nói: “Tôi không lo cho sức khỏe của mình mà giờ nghĩ đến con trai hiện không biết ra sao. Cháu bị bỏng nặng lắm”.

Chị Đông cho biết chồng chị thiếu nợ Phượng 3 triệu đồng. Số tiền này là Phượng mượn giùm anh rể từ trước tết. Với số nợ 3 triệu đồng, mỗi tháng vợ chồng chị Đông phải đưa tiền lãi cho Phượng. “Phượng không có tiền mà vay người khác cho chồng tôi mượn. Phượng mượn riêng 15 triệu đồng, mượn giúp chồng tôi 3 triệu đồng. Không biết có phải vì chủ nợ đòi gắt quá nên Phượng mới qua nhà tôi đòi tiền cho bằng được”, chị Đông nói.

Theo chị Đông, chồng của chị có hứa 14 giờ ngày 23.2 sẽ trả tổng cộng 3,9 triệu đồng (bao gồm tiền lãi) cho Phượng, nhưng đến giờ hẹn lại không có tiền để trả. Sau đó, giữa Phượng và chồng chị Đông có nhắn tin gây gổ qua điện thoại.

“Tôi nói chồng cố gắng mượn tiền trả nợ cho xong. Tôi có hỏi bạn bè, họ hứa 5 giờ chiều sẽ cho mượn tiền, nên tôi nói Phượng chừng giờ đó qua lấy. Nhưng Phượng cầm dao và can xăng đến nhà trọ của tôi sớm hơn. Tôi sợ lắm, chạy mượn đỡ hàng xóm trả trước mà lúc đó không ai có sẵn tiền”, chị Đông kể lại.

Khi đến nhà trọ của chị Đông, Phượng lôi cháu Nguyễn Tấn Vũ (6 tuổi, con chị Đông) ra giữa đường, đe dọa. “Tôi la lên, nó là cháu mày đó Phượng, mày tính đốt nó sao? Phượng chửi thề rồi đổ xăng lên người con tôi”, chị Đông thất thần nhớ lại lúc Phượng tưới xăng lên người cháu Vũ. Theo chị Đông, lúc đó chị đứng cách Phượng hơn 20 m.

Chị Đông kể tiếp: “Phượng nói đốt cho cháu chết luôn, cho hai vợ chồng tôi biết mặt. Vừa nói xong, Phượng bật quẹt lên thì ngọn lửa phực cháy. Tôi cầm một cái khăn gần đó lao đến ôm con, dập lửa. Một chị bán hàng gần đó cũng lấy khăn lao vào phục. Tôi cũng không biết mình bị bỏng, lúc đó chỉ biết ôm con đi”. Sau đó, chị Đông và cháu Vũ được mọi người đưa xuống Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu.

Chị Đông bị bỏng 2 tay và 2 chân Ảnh: Nguyễn Long

'Bản tính Phượng hiền, mà sao mắt nó cứ trợn ngược'

Chị Đông cho biết, gia đình chị từ An Giang đến Vũng Tàu lập nghiệp hơn 10 năm nay. Chồng chị làm thợ sơn nước, bản thân chị Đông thì là thợ hồ. Do cuộc sống khó khăn nên chồng chị Đông có nhờ Phượng vay tiền để tiêu tết. Đã qua 3 tuần chưa có việc làm ổn định, vợ chồng chị Đông không có tiền lãi lẫn tiền gốc để trả Phượng.

“Chị em tôi có lúc nói chuyện về tiền bạc rồi cũng giận nhau, nhưng hai ngày sau lại vui cười. Thế nhưng không hiểu sao hôm nay Phượng lại thay đổi, tính nóng như vậy. Phượng nó hiền, không biết vì sao mà khi lôi con tôi ra tưới xăng, mắt Phượng cứ trợn ngược, rất dễ sợ. Mà chắc cũng do người ta đòi nợ dí nó quá mà nó mới trở nên như thế”, chị Đông ứa nước mắt nói tiếp.

Chị Đông cho hay gia đình chị rất khó khăn, khi xảy ra vụ việc, nhờ hàng xóm thương tình đứng ra quyên góp được một ít tiền để lo viện phí.

Như Thanh Niên đã thông tin , khoảng 17 giờ ngày 23.2, Nguyễn Thị Phượng cầm theo can xăng và một con dao đến nhà trọ của chị ruột ở đường Lưu Chí Hiếu (P.10, Vũng Tàu) để đòi tiền nợ. Tại đây, Phượng dùng xăng tưới lên người cháu Vũ rồi lấy quẹt bật lửa nhằm áp lực cho chị Đông trả nợ thì bất ngờ ngọn lửa bốc cháy. Mọi người đã nhanh chóng dập lửa đưa nạn nhân đến Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu) cấp cứu.

Sau đó, Phượng được đưa đến Công an P.10. Tối cùng ngày (23.2), Công an P.10 đã bàn giao Phượng cho Công an TP.Vũng Tàu để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Sau khi xảy ra sự việc đau lòng dì dùng xăng đốt cháu ruột, các bác sĩ Bệnh viện Lê Lợi đã truyền dịch, chống sốc, truyền an thần, kháng sinh toàn thân cho cháu Vũ và nhanh chóng đưa nạn nhân lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để điều trị. Cháu Vũ bị bỏng nặng độ 2, 3 với diện tích 50% cơ thể.