Vụ hai mẹ con bị sát hại: Mất bà, mồ côi mẹ, ba trẻ nhỏ bơ vơ

Án mạng kinh hoàng chốn làng quê

Theo lời kể của các nhân chứng, tối 12.3, họ nghe tiếng kêu cứu thất thanh tại gia đình bà B.T.S.(56 tuổi, ở tổ 1, khu Yên Lãng 1, P.Yên Thọ, TX.Đông Triều).

Một số hàng xóm vội chạy đến thì phát hiện hai mẹ con bà S. nằm bất động bên vũng máu ở phía trước cửa nhà. Ngay lập tức, người dân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TX.Đông Triều nhưng cả hai đã không qua khỏi.

Nghi phạm Đồng Minh Phương sau khi được băng bó vết thương vùng cổ do tự sát Ảnh N.H

Ông Nguyễn Xuân Q. (59 tuổi, P.Yên Thọ) cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, các gia đình đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng mắng chửi giữa gia đình bà S. với ông Đồng Minh Phương (65 tuổi, ở thôn Vườn Cau, xã Sơn Dương, TP.Hạ Long, Quảng Ninh).

“Sau khi hai bên lời qua tiếng lại khoảng 10 phút thì ông Phương chạy về nhà lấy dao đâm liên tiếp vào người bà S. và con gái bà là chị V.T.H", ông Q. kể lại.

Cũng theo một số hàng xóm, sau khi gây án, nghi phạm Phương đã bỏ mặc hai nạn nhân, lấy xe đạp bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc ngay lập tức gây chấn động làng quê Đông Triều. Nhiều người dân nhanh chóng loan tin lên mạng xã hội , khiến nhiều gia đình sợ hãi không dám ra ngoài đường tối hôm đó.

Ngay sau khi nhận được báo cáo vụ việc, Công an TX.Đông Triều cử tổ công tác có mặt bảo vệ hiện trường, tổ chức lấy lời khai ban đầu.

Trong tối 12.3, đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đã phân công Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Công an TX.Đông Triều, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra ban đầu, khám nghiệm hiện trường và tử thi; đồng thời, huy động lực lượng xác minh, truy bắt nghi phạm Đồng Minh Phương.

Các trinh sát nhận định Đồng Minh Phương tuổi đã cao lại chỉ biết sử dụng xe đạp nên chưa thể đi xa. Tuy nhiên, cơ quan công an nhận định đối tượng mang theo hung khí trong người, tinh thần lại đang bị kích động mạnh nên cần phải khẩn trương tóm gọn.

Gia cảnh bi thương

Qua xác minh nhân thân ban đầu của cơ quan chức năng, Đồng Minh Phương làm nghề mài dao kéo và cắt tóc dạo. Nhiều năm nay, Phương chung sống như vợ chồng với một phụ nữ ở gần nhà các nạn nhân.

Sau khi gây án, Phương đã lẩn trốn xuống khu vực xã Yên Đức, TX.Đông Triều. Sau đó, Phương quay lại khu Yên Lãng 3 (P.Yên Thọ, TX.Đông Triều), dùng dao tự cứa vào cổ. Do quá đau, Phương chạy vào Trạm Y tế P.Yên Thọ để băng bó thì bị các trinh sát bao vây và tóm gọn.

Trong đêm 12.3, sau khi được băng bó vết thương, Phương đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt mà nghi phạm này đã dã man sát hại mẹ con bà B.T.S.

Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo P.Yên Thọ cho biết, gia cảnh của gia đình bà S. hết sức éo le, là hộ cận nghèo tại địa phương từ nhiều năm nay.

“Chồng bà S. đã mất, trong khi đó người con gái 28 tuổi của bà là chị V.T.H. cũng tử vong trong vụ án mạng để lại 3 người con, gồm 2 trai, 1 gái. Thế nhưng cháu lớn bị thiểu năng trí tuệ, cháu út thì mắc bệnh tim bẩm sinh. Còn con rể bà S. đã đi khỏi nhà từ nhiều năm nay không rõ tin tức . Cả 3 con nhỏ của chị H. tạm thời được đưa đến nhà người thân chăm sóc", lãnh đạo P.Yên Thọ cho biết.