Vụ học sinh lớp 1 Trường Gateway tử vong: Người đưa đón trẻ phủ nhận trách nhiệm

Chiều 6.8, cháu L.H.L (6 tuổi), học sinh lớp 1 Trường Gateway ở Q.Cầu Giấy (TP.Hà Nội) tử vong. Theo thông tin ban đầu được Trường Gateway đưa ra, cháu L. tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường từ sáng mà không ai phát hiện. Ngày 7.8, Cơ quan CSĐT Công an Q.Cầu Giấy đã khởi tố vụ án “vô ý làm chết người”. Tại cuộc họp báo do UBND Q.Cầu Giấy tổ chức trưa 7.8, trung tá Trần Văn Hóa, Phó trưởng Công an Q.Cầu Giấy, khẳng định cháu L. đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, trước đó, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch HĐQT trường Gateway, khẳng định khi phát hiện cháu L. trên xe, y tá của trường đã hô hấp, ép lồng ngực, nắn chân tay và thấy mạch của cháu bé còn đập, chân tay còn mềm. Cũng tại cuộc họp báo này, nhiều câu hỏi đặt ra như gia đình cháu L. phản ánh khi đi học cháu mặc áo đỏ, nhưng khi đưa đến BV cháu mặc áo trắng; việc tại phòng y tế của trường (nơi sơ cứu ban đầu) có những tờ giấy dính máu; hay việc trên thân thể cháu có vết thương, chứng tỏ có tác động ngoại lực…? Tuy nhiên, Công an Q.Cầu Giấy chưa trả lời các câu hỏi này vì vụ án mới bắt đầu điều tra. Vài ngày sau khi vụ việc xảy ra, một số báo chí có đăng thông tin về việc bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi) trú ở P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, là người đưa đón trẻ ngày 6.8 thừa nhận trách nhiệm cùng với tài xế đã sơ suất không kiểm tra kỹ lần cuối trước khi rời xe. Tuy nhiên, theo đơn trình bày gửi Văn phòng luật sư Thành Sơn và đồng sự, bà Quy lại viết: “Khi lấy lời khai, có lần đến tận sáng tôi vừa hoang mang vừa mệt mỏi nên tôi cũng không nhớ đã khai những gì với các cơ quan. Sau khi tôi được thả về thì nhiều cơ quan báo chí đến phỏng vấn nhưng mỗi nơi đăng tin một nẻo, tôi thấy nhiều báo đăng không đúng sự thật lời tôi nói”, bà Quy viết trong đơn.